جامعة الروح القدس احتفلت بارتداء 51 طالبًا وطالبة من طلاب الطب الرداء الأبيض

حفل ارتداء الرداء الأبيض في جامعة الروح القدس... خطوة هامّة لطلاب الطب نحو مرحلة التدريب السريري

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بارتداء 51 طالبًا وطالبة من طلاب الطب، السنة الثانية "MD2" الرداء الأبيض، خلال أمسية بعنوان: "حفل ارتداء الرداء الأبيض، عند مفترق طرق التحوّل"، نظّمتها كليّة الطب والعلوم الطبية في الجامعة في مبنى الكليّة في جبيل، في حضور رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم، رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأب وسام الخوري، رئيس دير سيدة المعونات الأب فريد المجبر.

ونوّه رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب العميد وسام الخوري، بأهمية "مهنة الطب، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة البشر، بخلاصهم أو موتهم أو فرحهم"، ذاكراً مصاعب هذه المهنة "التي لا تشبه سواها من المهن، مشيرًا إلى أن من يقرّر تعلّمها يكون لديه دعوة من الله".

بدوره، نبّه الاب هاشم الطلاب إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا أنهم "على قدر هذه المسؤولية"، مشيداً بـ"المستوى العالي الذي يتميّزون به والذي أوصلهم إلى ما هم عليه اليوم، بفضل مرافقة نخبة من الأساتذة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لهم". وأوصاهم بالتحلّي بالقيم الأخلاقية، التي هي ركيزة النجاح في مسيرتهم المهنية.