أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اندلاع حريق قرب الطريق السريع (89) في الجليل الغربي جراء سقوط عدد من الصواريخ". بدورها، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه "خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي، وصفارات الإنذار تدوي في عين يعقوب وجعتون بالجليل الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق قرب الطريق السريع "89" في الجليل الغربي جراء سقوط عدد من الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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