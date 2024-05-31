أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‌‏الاعتداء الّذي طال الدّفاع المدني في بلدة ​الناقورة​ وسيّارة الإسعاف التّابعة له والمسعفين فيها، ‏والّذي أدّى إلى استشهاد وجرح الطّاقم، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مستعمرات جعتون وعين ‌‏يعقوب ويحيعام، بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا 3 مستعمرات بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على استهداف الدفاع المدني بالناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.