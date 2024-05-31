شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حزب مستقبل وطن بالنزهة تنظم ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس مصطفى شبراوى، ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام الفائزين فى قرعة وزارة الداخلية لأداء شعائر الحج المقرر سفرهم هذا العام، وذلك بحضور مندوب من وزارة الأوقاف الدكتور محمد إبراهيم.

شارك فى الندوة عماد الصادق أمين التنظيم، والدكتورة سحر عبد الحق الأمين المساعد ووسام صقر الأمين المساعد وأحمد الحلو رئيس أمانة المهنيين ومؤمن مصطفى رئيس لجنة الإعلام بأمانه المهنيين وداليا المناوى رئيس أمانة المرأة، وساهر عطية عضو هيئة المكتب بأمانة النزهة وعدد من قيادات الأمانات التابعة له لأمانة النزهة، والنائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس ومحمد عادل حسنى رئيس أمانة مصر الجديدة لحزب مستقبل وطن.

ووجه المهندس مصطفى شبراوى رئيس أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا أن هذا النوع من الندوات هو أحد أهم الأهداف التى يسعى الحزب باستمرار لإقامتها بين الحين والآخر خاصة فى المناسبات لأننا نحتاج لهذا النوع من التوعية، متابعا: "سنسعى لإقامة ندوات تثقيفية أكثر من أجل زيادة وعى جموع الشعب المصري".

واختتم المهندس مصطفى شبراوى تصريحاته "نتمنى أن يكون هذا العيد مباركا على كافة طوائف الشعب المصرى وقياداته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأكد محمد عادل حسنى رئيس أمانة مصر الجديدة، أن هذه الندوة تأتى فى إطار الدور المجتمعى والذى يعد من الأولويات الحزبية، مشيدا بالتنظيم وحسن الأفكار التى تقوم بها أمانات الحزب بشكل متنوع من أجل تقديم خدمات لطوائف الشعب جميعا، متابعا :"دور الحزب هو فى الأساس مجتمعى خدمى ولكن نقدم مثل تلك الأدوار فى طور استطاعتنا".

واختتم محمد عادل حسنى رئيس أمانة مستقبل وطن بمصر الجديدة: "نتمنى تقديم المساعدة لكافة طوائف الشعب المصرى فى كافة المجالات متمنيا للدولة وقياداتها وشعبها برئاسة الرئيس السيسى، عيد أضحى مبارك".