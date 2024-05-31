شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بالنواب تلتقى سفير اليابان وتؤكد على عمق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، سفير اليابان بمصر هيروشى سفير اليابان والوفد المرافق له بمجلس النواب، حيث رحب بها، مؤكداً على عمق العلاقة بين الدولة المصرية واليابانية التاريخية والتى بدأت منذ عام 1862 عندما قدم وفد من اليابان للاطلاع على تجربة محمد على الرائدة فى الإدارة، مشيدا بمرور 100 عاما على العلاقات بين البلدين وتطور العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشار خلال اللقاء إلى أن البرلمان المصرى عريق وتم إنشاؤه عام 1866 وهو نموذج فريد فى الوطن العربى والشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشعب المصرى لا ينسى تهنئة إمبراطور اليابان للرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية بإرادة شعبية، موضحا أن اليابان استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارتين عام 2016 و2019 استقبالاً تاريخياً، وهناك اتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتابع قائلا "نحن سعداء بتجربة المدارس اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" مستعرضا خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فى دعم المجتمع المدنى وغيرها من المجالات، مؤكداً أن مصر من أوائل الدول التى نظمت العمل الأهلى وساعدت الجمعيات والمؤسسات للإسهام فى عمليات التنمية ورعاية المواطنين مشيراً لتأسيس أول جمعية بالإسكندرية عام 1821 بالإسكندرية (الجمعية اليونانية ) وأن المجتمع المدنى مجتمع فاعل ومؤثر وساهم فى مولد أقدم جامعات مصر وهى جامعة القاهرة، إضافة إلى دور المجتمع المدنى فى بناء المستشفيات والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن المواطنين أصبح لديهم الحق فى إصدار وانشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الأخطار وسلسلة طويلة من القوانين الداعمة منها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التحالف الوطنى وهو تجربة رائدة فى العمل الأهلى.

كما تحدث سفير اليابان قائلا إنه حضر إلى مجلس النواب عدة مرات من قبل نظراً لعملة كسفير، لكنها المرة الأولى الذى يلتقى فيها بلجنة التضامن الاجتماعى وبعد 10 أعوام من العمل، أبدى انبهاره بما أنجزته الدولة المصرية من إنجازات تتمثل فى البنية التحتية، والاهتمام بالمناطق النائية والأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء المدن الجديدة، وأهم إنجاز هو " تمكين المرأة وهذا هو ما تقدمت فيه مصر بالمقارنة باليابان.

وأشاد بالتعاون اليابانى المصرى على مدى 70 عاما (الأوبرا المصرية / مستشفى أبو الريش / المدارس / مترو الانفاق الجامعات) معلنا أنه نتاج تلك الشراكة الناجحة سوف يكون هناك شراكة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات وبين السفارة اليابانية فى الاهتمام بالطفولة المبكرة من خلال إعداد 500 دار حضانة، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات مصر ومنها ( القاهرة، والأقصر، كما سيتم العمل على مناهج موحدة، وتدريب للمدرسين، وتفعيل تلك المناهج على مستوى الجمهورية.



وذكر سفير اليابان خلال اللقاء أن هناك تعاون جديد سيتم تقدمه للجمعيات الأهلية تحت مسمى (الجموع) الذى سوف يستهدف تحديث بعض المدارس وأجهزة طبية، وخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة كما نوه عن أنه يجب أن يكون هناك حراك تنافسى بين وزارة التضامن ومجلس النواب، موجها دعوة للدكتور عبد الهادى القصبى أعضاء لجنة التضامن لحضور فاعلية خاصة بمناسبة مرور 30 عاما على تلك الشراكة مع وزارة التضامن فى مقر السفارة اليابانية.



استقبال رئيس لجنة التضامن لسفير اليابان



جانب من لقاء الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بسفير اليابان



خلال اجتماع أعضاء لجنة التضامن بسفير اليابان