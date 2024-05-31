متحدث باسم بايدن: ترامب يائس ومهزوم ولا يمكنه أن يكون رئيس الولايات المتحدة

اعتبر متحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن مايكل تايلر، أنّ "دونالد ترامب مرتبك ويائس ومهزوم"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الجمهوري السابق بعد إدانته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك أمس الخميس.

ولفت تايلر، في بيان، الى أنّ "أيّ شخص شاهد الخطاب على التلفزيون يخرج باستنتاج أن هذا الرجل لا يمكنه أن يكون رئيس الولايات المتحدة"، معتبراً أن "أميركا شاهدت للتو هذيان دونالد ترامب المرتبك واليائس والمهزوم في ما يتعلق بمظالمه الشخصية وكذبه في شأن النظام القضائي الأميركي".

وأدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، من قبل هيئة محلفين في نيويورك، بجميع التهم الـ34 المتعلقة بمحاكمته في قضية مدفوعات مزعومة تدعى "الأموال الصامتة"، ما جعله يحصل على أول إدانة جنائية من نوعها.

وتوصلت هيئة المحلفين، المكونة من 12 عضواً، إلى حكمها بعد يومين كاملين من المداولات، حيث وجدت ترامب مذنباً بالتستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، ليكون أول رئيس أميركي سابق يُدان بتهم جنائية.