العبسي التقى البيسري مع وفد واطلع منه على الأوضاع الأمنية والرؤية المستقبلية بملف النزوح

التقى بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، في المقرّ البطريركي في الربوة، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​، مع وفد ضمّ: رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد إيلي الديك، رئيس دائرة الاستقصاء والمندوبين المقدَّم ميشال مراد، ورئيس شعبة استقصاء دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى المقدّم فادي الأشقر، في حضور راعي أبرشيّة بيروت المتروبوليت جورج بقعوني ورئيس الدّيوان البطريركي الأب رامي واكيم.

واطّلع البطريرك العبسي من البيسري على الأوضاع العامّة في البلاد، خصوصًا منها الأوضاع الأمنيّة المتعلّقة بعمل مديريّة الأمن العام، لجهة الإجراءات المتّخذة الّتي تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وما يمكن أن تقدّمه من إيجابيّات على المستوى الأمني في البلاد؛ إضافةً إلى الرّؤية المستقبليّة المتعلّقة بملف النّزوح.