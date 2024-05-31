نجمة داوود الحمراء: نقل 4 إصابات جراء القصف الصاروخي الأخير من لبنان على الجليل الغربي

أعلنت نجمة داوود الحمراء، جهاز الإسعاف الإسرائيلي، عن "نقل 4 إصابات جراء القصف الصاروخي الأخير من لبنان على الجليل الغربي".

وكان قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اندلاع حريق قرب الطريق السريع (89) في الجليل الغربي جراء سقوط عدد من الصواريخ".

بدورها، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه "خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي، وصفارات الإنذار تدوي في عين يعقوب وجعتون بالجليل الغربي".

وزعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "متابعةً للإنذار في مدينة عكا، تمكّنت الدّفاعات الجوّيّة من اعتراض مسيّرة اجتازت إلى الأجواء الإسرائيليّة من ​لبنان​"، موضحًا أنّه "تمّ تفعيل الإنذار خشيةً سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض".