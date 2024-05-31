فياض: ماضون بالمعركة حتى النهاية وبمواجهة العدو الذي أخفق بكل شيء ونجح بإدارة التوحش

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​علي فياض​، "أنّنا ماضون في هذه المعركة حتّى النّهاية، وماضون في مواجهة العدو الّذي أخفق في كلّ شيء، ولكنّنا نُقرّ له في نجاحه بنقطة واحدة، وهي إدارة التوحّش".

ولفت، خلال تشييع "حزب الله" لعنصرَيه حسين محمد عطوي (علاء) وسامر كامل ياسين (فداء)، في بلدة حولا الجنوبيّة، إلى أنّ "العدو ارتكب خلال هذا الأسبوع المجازر في ​غزة​ وفي المناطق الّتي أجبر المدنيين على النّزوح إليها تحت عنوان أنّها مناطق آمنة، فإذا بهم يُلاحَقون إلى ذلك المكان لتُرتكب بحقّهم المجازر اليوميّة. وقبل أيّام، ارتكب هذا العدو مجزرةً متقصّدةً، عندما استهدف مدخل مستشفى الشّهيد صلاح غندور في ​بنت جبيل​، فسقط شهداء وجرحى".

وشدّد فيّاض على أنّ "هذا العدو يتخبّط على غير هدى، فهو يندفع ويهرب إلى الأمام بحثًا عن مخرج، ولكنّ المقاومة لن تعطيه هذا المخرج"، معتبرًا أنّ "ثمّة مسار واحد هو مسار تخبّط هذا العدو وعجزه، وثمّة أفق واحد لهذه المواجهة، هو أفق هزيمة هذا العدو".