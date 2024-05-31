صليبا وخلف والصايغ شاركوا باعتصام لأهالي زوق مكايل رفضًا لبقاء مواد كيميائية بالمعمل الحراري

نفّذ سكان وأهالي بلدة زوق مكايل ومحيطها، اعتصامًا أمام معمل الزّوق الحراري لمؤسّسة "كهرباء لبنان"، احتجاجًا على "بقاء المواد الكيميائيّة المخزَّنة في المعمل". وانضمّ إليهم النّواب: نجاة صليبا، ملحم خلف وسليم الصايغ.

وقد دخل النّواب برفقة ممثّل وزير البيئة بيار بعقليني ومخاتير الزوق، إلى حرم المعمل الحراري لتفقّد المواد في داخله.