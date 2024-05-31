نفّذ سكان وأهالي بلدة زوق مكايل ومحيطها، اعتصامًا أمام معمل الزّوق الحراري لمؤسّسة "كهرباء لبنان"، احتجاجًا على "بقاء المواد الكيميائيّة المخزَّنة في المعمل". وانضمّ إليهم النّواب: نجاة صليبا، ملحم خلف وسليم الصايغ.
وقد دخل النّواب برفقة ممثّل وزير البيئة بيار بعقليني ومخاتير الزوق، إلى حرم المعمل الحراري لتفقّد المواد في داخله.
كانت هذه تفاصيل خبر صليبا وخلف والصايغ شاركوا باعتصام لأهالي زوق مكايل رفضًا لبقاء مواد كيميائية بالمعمل الحراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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