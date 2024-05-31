ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على إدانته جنائيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في نيويورك للرد على إدانته في قضية جنائية من قبل هيئة محلفين.

قال ترامب إن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لشراء صمت امرأة.

ومن برج ترامب في حي مانهاتن، أضاف ترامب "سنستأنف عملية الاحتيال هذه".

بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، دانت هيئة المحلفين الرئيس السابق ب34 تهمة وجهت إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار أميركي.

وتابع ترامب "شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم صلبهم بكل معنى الكلمة".

وكان الرئيس السابق استهل تصريحه بالإشارة إلى الهجرة في الولايات المتحدة، أحد عناوين الحملة الرئاسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقال إن المهاجرين "يصلون إلى بلادنا من كل أنحاء العالم ولدينا رئيس لا يريد القيام بشيء في هذا الصدد".