بايدن يدعو إسرائيل وحماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار تحت رعاية مصر وقطر وأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ دقائق لإلقاء كلمة عن أخر المستجدات بالشرق الأوسط فى البيت الأبيض، وأعلن بايدن تفاصيل خطة الإتفاق بين حماس ودولة الكيان المحتل برعاية مصر والولايات المتحدة وقطر.

وتضمنت الخطة 3 مراحل تتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق نار كامل لمدة 6 أسابيع، إطلاق سراح كبار السن والسيدات والأمريكيين من الرهائن، رد رفات الجثث ممن قتلوا من الرهائن الى ذويهم، عودة الفلسطينيين إلى كل المناطق فى غزة وأولها فى الشمال، ضمان الولايات المتحدة لدخول 600 شاحنة من المساعدات والغذاء بشكل يومى الى القطاع، بالإضافة الى تأمين الوحدات السكنية من قبل الولايات المتجدة والمجتمع الدولى، وإعتبر الرئيس بايدن أن الستة أسابيع الأولى هى مرحلة إنتقالية للمستوى الثانية.

وأوضح بايدن أنه سوف يكون صريحا فى ضمان بلاده لأمن إسرائيل وحمايتها خلال المراحل الثلاثة وفى المستقبل كما فعل طوال حياته وتاريخه السياسى الذى لم يتخل أثناءه عن الشعب الإسرائيلى وعن حمايته ضاربا المثل بتقديم الولايات المتحدة للدعم العسكرى أثناء الضربة الإيرانية الشهر الماضى.