لتحقيق التنويع الاقتصادى.. سلطنة عمان تنجح فى تصدير أول شحنة مركزات نحاس

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سلطنة عمان تطوراً مهماً فى قطاع المعادن، حيث نجحت فى تصدير أول شحنة لمركزات النحاس من سلطنة عمان، ويعتبر ذلك مؤشراً لبداية حقبة جديدة فى قطاع المعادن فى البلاد، يعد مشروع النحاس فى منطقة الواشحى- المجازة بمحافظة شمال الشرقية، حجر الأساس فى المبادرات الاستراتيجية لسلطنة عمان لتحقيق التنويع الاقتصادى.

حيث تم تزويد المشروع بأحدث مرافق التعدين وتقنيات المعالجة المصممة خصيصاً لاستخراج وصقل خام النحاس لإنتاج مركزات النحاس بجودة عالية، وتطمح عمان من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلى، وبالتالى تعزيز مكانة السلطنة فى سوق النحاس العالمى.

وقال خالد بن حمد بن سيف البوسعيدى: أن هذا يوم مميز؛ لأنه يمثل بداية مرحلة جديدة لسلطنة عمان والشركة فى مجال المعادن، وسيسهم هذا الإنجاز فى تعزيز الاقتصاد العمانى بأشكال مختلفة، بما فى ذلك توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، وجذب العملة الصعبة إلى البلاد، وبالتالى رفع القيمة المحلية، وتوفير دعم كبير للمجتمعات المحلية.

التنويع الاقتصادى والتنمية المستدامة

ولا شك أن تصدير أول شحنة من مركزات النحاس هو شهادة على التزام السلطنة بالتنويع الاقتصادى والتنمية المستدامة، وبهذا تؤكد الشركة فى مجال المعادن، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز قطاع المعادن، والمساهمة فى ازدهار البلاد، لأن هذا الإنجاز هو انطلاقة نحو مستقبل واعد لصناعة التعدين فى سلطنة عمان والذى من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية وفرص نمو كبيرة.

تواصل تنمية معادن عمان جهودها لتحقيق رؤية عمان 2040، وتحقيق القيمة المضافة لثروات سلطنة عمان من قطاع التعدين ومعالجة المعادن، وإيجاد قيمة طويلة المدى لدعم النمو الاجتماعى والاقتصادى للبلاد من خلال تحقيق عوائد مثمرة.

ويعد قطاع التعدين فى سلطنة عمان أحد المرتكزات الاقتصادية التى تسعى إلى تحقيقها «رؤية عمان 2040»؛ فهو من القطاعات الناشئة والواعدة، وعملت وزارة الطاقة والمعادن على تطوير مجالى الرقابة والتفتيش فى قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له.

سلطنة عمان تزخر بالعديد من الخامات المعدنية الفلزية

يتوافر فى سلطنة عمان العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيرى والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملى والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير وتنظيم قطاع التعدين فى سلطنة عمان، عبر استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، والاستمرار فى عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها، ومعرفة استعمالاتها فى مجال الصناعة بصفة عامة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومى وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والعمل على توفير احتياطات كبيرة من المعادن.