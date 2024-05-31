الارشيف / اخبار العالم

"وضع له السم في الأكل".. حبس أب متهم بقتل طفله في الأقصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قررت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، حبس الأب المتهم بقتل نجله البالغ من العمر 8 سنوات، عن طريق وضع السم له في الطعام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الأقصر، تلقت إخطارًا من مستشفى الكرنك الدولي، بمصرع الطفل "حسن.أ.م"، 8 أعوام، مقيم بمركز القرنة، فور وصوله المستشفى على خلفية إصابة بتسمم.

وكشفت التحريات الأمنية، وجود شبهة جنائية، وأن الأب الذي يدعى "أ.م.ب"، 42 عاما، قرر أن يحرق قلب مطلقته على ابنها فوضع مادة سامة صبغة شعر في وجبة الفول التي قدمها لطفله، حتى أصيب بمغص شديد، وبعد أن تأكد من سريان السم في جسده الصغير توجه به إلى المستشفى بحجة محاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بحالته الصحية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا