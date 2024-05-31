شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": التحالف الوطنى أعاد المناطق النائية لدائرة الاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أكثر ما ميز التحالف الوطني وجعله من أهم الكيانات الاجتماعية والخدمية طيلة العقود الماضية، قدرته على تقديم الخدمة لكل شبر بالجمهورية، مضيفا :"لم يغفل هذا الكيان الهام محافظة أو قرية أو نجح مهما كان موقعه الجغرافي بعيدًا عن العاصمة، فقد أولى التحالف اهتمامًا كبيراً بالمناطق النائية والبعيدة عن دائرة الاهتمام".

ونوه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى أن التحالف الوطني أعاد المناطق المهمشة إلى دائرة الاهتمام، من خلال استناده على خطة دقيقة نجحت في حصر كافة القرى والنجوع التي كانت غائبة عن المشهد طيلة عقود مضت، لتصل إليها الحياة والخدمات من جديد، والتي تنوعت مابين خدمات صحية وطبية وتوعوية بجانب الدعم المادي والنفسي وغيرها من الخدمات التي كانت تفتقدها هذه المناطق على مدار سنوات.

وأكد " الفيومي"، أن هناك جهود كبيرة يبذلها هذا الكيان الهام لتقديم الدعم والمساعدة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، حيث نجح في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.