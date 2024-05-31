شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأعلى للإعلام": الإعلاميون يلعبون دورا حيويا في بناء مجتمع أكثر وعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين فى عيدهم الـ90، مضيفة: "تحتفل مصر اليوم بواحد من أبرز الأيام التي تكرم فيها جهود الإعلاميين وتضحياتهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام، وبمناسبة عيد الإعلاميين، وهو فرصة لتقديم الشكر لكل الإعلاميين الذين يواصلون عملهم بتفانٍ ومهنية عالية، مساهمين بذلك في تعزيز حرية التعبير ونشر المعرفة في مجتمعنا".

وأضافت رانيا هاشم في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، حيث يقوم بدور محوري في إيصال المعلومات الدقيقة وطرح القضايا المهمة بشفافية ونزاهة، متابعة: "ونحن نثمن الاحتفال بعيد الإعلاميين كونه يمثل اعترافًا وتقديرًا لكل الجهود التي يبذلها الإعلاميون في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وتقدير لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات والصعوبات التي يواجهونها".

ودعت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل أفراد المجتمع إلى دعم الإعلاميين والاعتراف بدورهم الحيوي في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

