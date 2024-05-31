التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة محمد صالح. وخلال اللّقاء، تمّ البحث في ملفّات القطاع الزراعي عمومًا، إضافةً إلى اهتمامات الوزارة في موضوع الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
كما تمّ التطرّق إلى سبل التّعاون بين المنظّمة والوزارة على مستوى الاستزراع السّمكي، وكيفيّة دعم الوزارة عمومًا، والثّروتَين النباتيّة والحيوانيّة خصوصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن عرض مع وفد من الـ"UNDP" لملفات القطاع الزراعي وسبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.