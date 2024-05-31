الحاج حسن عرض مع وفد من الـ"UNDP" لملفات القطاع الزراعي وسبل التعاون

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة محمد صالح. وخلال اللّقاء، تمّ البحث في ملفّات ​القطاع الزراعي​ عمومًا، إضافةً إلى اهتمامات الوزارة في موضوع ​الأمن الغذائي​ وسلامة الغذاء.

كما تمّ التطرّق إلى سبل التّعاون بين المنظّمة والوزارة على مستوى الاستزراع السّمكي، وكيفيّة دعم الوزارة عمومًا، والثّروتَين النباتيّة والحيوانيّة خصوصًا.