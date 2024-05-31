بلدية زوق مكايل: وزير البيئة طمأن إلى عدم وجود نيترات الامونيوم في المعمل الحراري

عُقد اجتماع في بلدية ​زوق مكايل​، في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، رئيس بلدية الزّوق الياس البعينو، أعضاء المجلس البلدي وفعاليّات المنطقة.

وأشارت البلديّة في بيان، إلى أنّ "ياسين طمأن الحاضرين إلى عدم وجود مادّة نيترات الأمونيوم في ​معمل الزوق​ الحراري، وأكّد أنّ أغلبيّة المواد الموجودة في المنشأة موضّبة بصورة علميّة واحترافيّة من حيث الرّطوبة، التّهوئة، الحرارة وعدم تعرّضها لأشعّة الشّمس".

ولفتت إلى أنّه اعتبر أنّ "تخزين بعض المواد جاء مخالفًا للأصول والشّروط العلميّة، وعَرض المساعدة للتّواصل مع المعنيّين في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ للإشراف على توضيبها بشكل علمي. كما أوصى بالتّعاقد مع شركة مختصّة للكشف والمراقبة، بالإضافة إلى تحفيز مؤسّسة "كهرباء لبنان" لترحيل المواد المنتهية الصّلاحيّة".

وذكرت البلديّة أنّ ياسين "شدّد على ضرورة تأهيل السّياج الخارجي لمعمل الزّوق الحراري، للحؤول دون التسلّل والعبث بالمواد الخطرة".

وأفادت بأنّ "في نهاية الاجتماع، أثنى الحاضرون على جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، وتمّ الاتفاق مع وزير البيئة على متابعة الموضوع مع مؤسّسة "كهرباء لبنان" لتوضيب المواد المخالفة للشّروط العلميّة، والحثّ على ترحيل المواد المنتهية الصّلاحيّة".