أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، أن "دورية من مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة قامت بختم ملحمتين في بلدة انصار/ قضاء النبطية بالشمع الأحمر، بعد أن تبين بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما من قبل وزارة الصحة العامة عدم مطابقتهما لشروط الصحة العامة وسلامة الغذاء، وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": أمن الدولة ختمت ملحمتَين في أنصار بالشمع الأحمر لعدم مطابقتهما لشروط الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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