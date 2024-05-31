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"النشرة": أمن الدولة ختمت ملحمتَين في أنصار بالشمع الأحمر لعدم مطابقتهما لشروط الصحة

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أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، أن "دورية من مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة قامت بختم ملحمتين في بلدة انصار/ قضاء النبطية بالشمع الأحمر، بعد أن تبين بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما من قبل وزارة الصحة العامة عدم مطابقتهما لشروط الصحة العامة وسلامة الغذاء، وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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