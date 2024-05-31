مقتل خمسة جنود وستة مدنيين في هجوم بجنوب شرق نيجيريا

أعلن الجيش في نيجيريا، عن "مقتل خمسة جنود نيجيريين وستة مدنيين في هجوم شنّه انفصاليون في جنوب شرق البلاد".
وأوضح الجيش، في بيان، أنّ "الجناح المسلّح للحركة الانفصالية شنّ هجوماً مفاجئاً على نقطة تفتيش عسكرية قرب أبا".
وتعهّد الجيش الردّ على الهجوم، متوعّداً بأن يكون "قاسياً في ردّه على الجماعة الانفصالية".
وغالباً ما تُنسب الهجمات في جنوب شرق نيجيريا إلى حركة الشعوب الأصلية التي تنفي باستمرار أيّ ضلوع لها في هذه الأفعال.
ويشكّل العنف المسلح في جنوب شرق البلاد الذي يشهد اضطرابات انفصالية موروثة من حرب بيافرا، أحد التحديات الأمنية التي تواجه الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، حيث تقاتل القوات المسلحة مجموعات من قطاع الطرق المسلحين في الولايات الشمالية الغربية والوسطى.
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