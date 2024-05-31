الداخلية الألمانية: ستة جرحى في اعتداء طعنا بسكين في ألمانيا

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، عن "إصابة ستة أشخص طعنا بسكين بينهم شرطي إصابته بالغة الجمعة حين هاجم رجل تجمعا لحركة معادية للإسلام قريبة من اليمين المتطرف الألماني في مانهايم".

وأفادت فيسر عن "احتمال أن يكون الهجوم إسلاميا، وذلك قبل أيام من الانتخابات الأوروبية التي تنظم في التاسع من حزيران في ألمانيا"، لافتةً الى أنه "إذا كشف التحقيق عن دافع إسلامي، فسيكون ذلك تأكيدا جديدا للخطر الكبير الذي تمثله أعمال العنف الإسلامي والذي حذرنا منه".

وأفادت مجلة "دير شبيغل" بأن "المهاجم مولود في هرات بأفغانستان ويدعى سليمان أ. ولم يكن مدرجا من قبل على لوائح التطرف لكن يبدو بحسب المجلة أنه نفذ الهجوم بدوافع إسلامية. وأصيب المهاجم برصاص الشرطة عند السيطرة عليه. ونقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث خضع بعضهم لعمليات جراحية عاجلة".

من جهته، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس عن "مشاهد مروعة تنتشر عن هذا الاعتداء"، مؤكداُ أن "العنف غير مقبول إطلاقا في ديمقراطيتنا".