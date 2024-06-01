الأرصاد الجوية: الطقس غدًا صاف مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران اعتبارًا من يوم غد السّبت، بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، وتؤدّي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، وتبلغ ذروتها يوم الإثنين حيث تتخطّى درجات الحرارة معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة".
وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا السّبت صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، وانخفاض نسبة الرّطوبة".
ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد صافٍ، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل وجنوب البلاد، حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، وانخفاض إضافي بنسبة الرّطوبة؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا في المناطق الجنوبيّة".
وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين صاف إجمالًا، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصّةً جنوب البلاد، وتتخطّى معدّلاتها بحدود الـ5 درجات في المناطق الدّاخليّة، ويُتوقّع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء اعتبارًا من بعد الظّهر".
كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، وتنشط الرّياح أحيانًا وتكون محمّلة بطبقات من الغبار".
وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة نهارًا وشرقيّة ليلًا، سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع جيّد، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و70%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".
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