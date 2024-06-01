أعلنت شركة "كوج إيفنتس" المنظّمة لمعرض "يوروساتوري" (Eurosatory)، وهو معرض دولي للدّفاع والأمن البريَّين، أنّ "بقرار من السّلطات الحكوميّة الفرنسيّة، لن يكون هناك أيّ جناح عرض لقطاع الصّناعات العسكريّة الإسرائيلي، في معرض يوروساتوري 2024"، المقرّر تنظيمه بين 17 و21 حزيران المقبل بالقرب من باريس.
ويأتي هذا القرار بعد أيّام قليلة من قصف للجيش الإسرائيلي، أوقع عشرات القتلى في مأوى للنّازحين في رفح، وأثار غضبًا دوليًّا، ودفع إلى تنظيم العديد من التّظاهرات في فرنسا ضدّ العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في قطاع غزة.
وكانت قد سُجّلت نحو 2000 شركة في المعرض، ومن بينها كان من المتوقّع حضور 74 شركة إسرائيليّة، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعيّة الرّئيسيّة فيها، على أن تعرض عشر منها أسلحة، وفق المنظّمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مشاركة شركات إسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدفاعي في باريس بقرار فرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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