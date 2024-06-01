ترمب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها «غير منصفة للغاية»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة ان محاكمته الجنائية في نيويورك “غير منصفة للغاية”، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، الرئيس الديموقراطي جو بايدن و”عصابته” بأنهم “مرضى” و”فاشيون”.

واضاف ترامب “سنستأنف عملية الاحتيال هذه”.

وبعد محاكمة استمرت ستة اسابيع امام المحكمة الجنائية في نيويورك، دانت هيئة المحلفين الرئيس السابق ب34 تهمة وجهت اليه في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 الف دولار لإسكات ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانييلز.

وتابع ترامب “شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم صلبهم بكل معنى الكلمة”.

وكان الرئيس السابق استهل تصريحه بالاشارة الى الهجرة في الولايات المتحدة، أحد عناوين الحملة الرئاسية بين الديموقراطيين والجمهوريين، وقال إن المهاجرين “يصلون الى بلادنا من كل انحاء العالم ولدينا رئيس وعصابة من الفاشيين لا يريدون القيام بشيء في هذا الصدد”.