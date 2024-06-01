الأونروا: نقص حاد في اللقاحات والأدوية الخاصة بالأطفال في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وجود نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية واللقاحات الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية عند الأطفال خاصة المواليد، والذين لم يتلقوا جرعاتهم العلاجية بسبب هذا النقص، مؤكدةً الحاجة البالغة لتلك اللقاحات في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء.

وأشارت إلى أحداث مروعة ارتكبت داخل مدارس الأونروا خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي الأخير لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحق الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا وهم يحتمون بتلك المدارس، مؤكدةً أن الاحتلال حاصر تلك المدارس وأضرم فيها النيران، إضافةً إلى تجريف مكاتب الأونروا وقصفها في جباليا، لافتةً النظر إلى أن ١٧٠ من مقراتها دمرت وتعرضت للضرر منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي لنحو ٢٠ ألف مريض وجريح يحتاجون للسفر للعلاج خارج قطاع غزة، ولم يتمكنوا من السفر بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، مشيرةً إلى أن انهيار عمل المستشفيات في مدينة رفح، بسبب اجتياح الاحتلال للمدينة يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى.