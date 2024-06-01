انتشال عشرات الشهداء من تحت ركام المنازل بعد انسحاب الاحتلال من مخيم جباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية وفرق الدفاع المدني على مدار الساعات الماضية أكثر من ٧٠ شهيداً، من تحت ركام المنازل المدمرة ومن أزقة وشوارع مخيم جباليا، بعد انسحاب دبابات الاحتلال الإسرائيلي من قلب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد اجتياح بري دام أكثر من ثلاثة أسابيع، تسبب وفق بيانات وزارة الصحة في استشهاد مئات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت الطواقم الطبية أنها تواصل تلقي بلاغات من الأهالي بوجود المزيد من الشهداء والمفقودين تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتياح المخيم، لافتةً النظر إلى وجود صعوبة بالغة في انتشال الشهداء، في ظل نفاد الوقود المشغل للآليات المتعلقة بالحفر وإزالة الركام، خاصة وأن الاجتياح تسبب في تدمير آلاف المنازل.