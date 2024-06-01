إدانة ترامب بـ34 تهمة جنائية بنيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت هيئة محلفين في نيويورك، إدانة بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون.

وأصبح “ترامب” أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً رغم أن هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية، لكن يعد تطوراً مزلزلاً قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

واكتفى الرئيس الأمريكي السابق بالقول في تعليقه على الحُكم الصادر ضده إن “الحُكم الحقيقي سيُصدره في 5 نوفمبر الشعب الأمريكي”، في إشارة إلى يوم الانتخابات.

وعلق البيت الأبيض على الحكم بالتأكيد على أنه يحترم حُكم القانون ولا يدلي بأي تعليق آخر، حيث تزامن ذلك مع تواجد الرئيس جو بايدن مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر.

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أن اليوم، في إشارة إلى الحكم الصادر، هو يوم عار في التاريخ الأمريكي، الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة بناء على شهادة محام مدان ومشطوب من سجل المحامين هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية.