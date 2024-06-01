جرحى جراء عملية طعن بسكين في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب ستة أشخص في ألمانيا طعنا بسكين بينهم شرطي إصابته بالغة، اليوم الجمعة، حين هاجم رجل تجمعا لحركة قريبة من اليمين المتطرف في مانهايم، في ما وصفه المستشار أولاف شولتس بـ"اعتداء".

وأفادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن احتمال أن يكون الهجوم متشددا، وذلك قبل أيام من الانتخابات الأوروبية التي تنظم في التاسع من يونيو في ألمانيا.

وأوردت مجلة "دير شبيغل" أن المهاجم لم يكن مدرجا من قبل على لوائح التطرف.

وأصيب المهاجم برصاص الشرطة عند السيطرة عليه. ونقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث خضع بعضهم لعمليات جراحية عاجلة.

من جهته، أفاد شولتس عن "مشاهد مروعة" تنتشر عن هذا الاعتداء وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "العنف غير مقبول إطلاقا في ديمقراطيتنا".

وأوردت الشرطة المحلية أن المهاجم تعرض أولا قبيل الظهر "لعدد من المشاركين في تجمع" تنظمه "حركة المواطنين باكس يوروبا".

وتظهر مشاهد تم تداولها على الشبكات الاجتماعية شابا يهاجم بسكين عددا من الأشخاص في وسط مانهايم.

وحاول بعض الرجال تثبيته أرضا غير أن المهاجم تمكن من النهوض وطعن شرطيا في ظهره قبل أن يطلق شرطي آخر النار عليه.

وأفادت النيابة العامة، في بيان، أن المهاجم طعن الشرطي الجريح "عدة مرات قرب الرأس".