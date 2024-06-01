تركيا تحذّر من خطر اتّساع الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، من "خطر اتّساع الأزمة الأوكرانية إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر".

يأتي هذا التحذير بعد أن وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية لقصف مواقع داخل أراضي روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى صراع مباشر مع روسيا.

وعقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو في العاصمة التشيكية براغ، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترفض أن "يشارك" الحلف في الأزمة الأوكرانية.

وقال فيدان "ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي" في هذه الأزمة.

وأضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن "دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الأطلسي شيء آخر".

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضوء الأخضر الأميركي لاستخدام كييف أسلحة أميركية بشروط، في ضربات داخل روسيا، يشكل "خطوة إلى الأمام".