مقتل جندي من جنوب أفريقيا وإصابة 13 آخرين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن جنديا من جنوب أفريقيا قتل وأصيب 13 آخرون في معركة مع متمردي حركة 23 مارس، المدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قوات الدفاع الوطني

وقال بيان قوات الدفاع إن الجنود الذين، تم نشرهم في الكونغو، في إطار مساهمتها في قوة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي التي أرسلت للتصدي للجماعات المسلحة هناك اتصلوا بالمتمردين في بلدة ساكي بشرق البلاد .

وأضاف "في معركة اندلعت بين حركة 23 مارس وقواتنا، أصيب 13 عنصرا وأصيب واحد بجروح قاتلة"، مضيفا أنه تم تدمير ناقلتي جند مدرعتين.

قال مكتب الرئيس في بيان، إن جنوب أفريقيا سترسل 2900 جندي في إطار مساهمتها في قوة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي المنتشرة للتصدي للجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وسيغطي النشر الذي يستغرق عاما واحدا الفترة بين 15 ديسمبر، 2023 و 15 ديسمبر 2024 ، وسيتكلف حوالي ملياري راند (105.75 مليون دولار) ، حسبما ذكر البيان.

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

ووافقت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 دولة على مهمة شرق الكونغو في مايو من العام الماضي لمساعدة الكونجو أكبر مورد للكوبالت في العالم وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا على معالجة عدم الاستقرار وتدهور الأمن في منطقتها الشرقية المضطربة.

أدت عقود من النزاعات في شرق الكونغو بين عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي والموارد إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 7 ملايين.

وتتمتع قوة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بتفويض هجومي لدعم جيش الكونغو في محاربة الجماعات المسلحة، وستضم قوات من مالاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

ويأتي نشر القوات في الوقت الذي تقاتل فيه الكونغو، متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي، الذين تهدد هجماتهم وتقدمهم في الأيام الأخيرة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمرة الثانية، حكومة رواندا، على وقف دعمها لمتمردي حركة 23 مارس الذين يعيثون فسادا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يقوم بزيارة إلى باريس، قال ماكرون: "يجب على رواندا وقف دعمها لحركة 23 مارس وسحب قواتها من الأراضي الكونغولية".

بدأت حركة 23 مارس العمل لأول مرة في عام 2012 ظاهريا لحماية السكان التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من الاضطهاد والتمييز.

وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إن رواندا، التي يقودها أيضا التوتسي، تدعم حركة 23 مارس. وقد نفت الحكومة في كيغالي ذلك مرارا.

وفي مارس الماضي، عندما طلب منه إدانة دعم رواندا للمتمردين، قال ماكرون إنه كان "واضحا جدا بشأن إدانة حركة 23 مارس وأولئك الذين يدعمونها".