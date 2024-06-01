أكسيوس: نتنياهو تلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة في الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة في الكونجرس الأمريكي.

من جهته، ذكر موقع (ذا هيل) الإخباري نقلا عن رسالة موجهة إلى نتنياهو، أن زعماء الكونجرس الأمريكي وجهوا دعوة إلى نتنياهو اليوم الجمعة لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس.

ووفقا للموقع فلم يرد في الرسالة تاريخ إلقاء الكلمة.

كان مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، قال إن رسالة الرئيس جو بايدن واضحة بوجود خريطة طريق وهي الأفضل لإنهاء الصراع.

وأضاف المسؤول، أن بايدن اهتم بطرح تفاصيل الاتفاق لكيلا يغير من لا يريدون انتهاء الحرب ما جاء، موضحا انه لا يعتقد أن هذا المقترح كان ممكنا قبل 3 أشهر وخريطة الطريق نوقشت بالتفصيل.

وتابع المسؤول الرفيع بالإدارة الأمريكية، أن هذا الاتفاق يتطابق مع ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابق، موضحا أن حماس قالت إنها تود وقف إطلاق النار وهذا المقترح هو طريقهم الوحيد لإثبات ذلك.

وأكمل المسؤول، أن دول عربية وعالمية وإسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة التسلح، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طالب قادة إسرائيل بالتمسك بالمقترح رغم الضغوط التي قد يتعرضون لها.

وأوضح، "آن الأوان لرفع الصوت عاليا ومطالبة الطرفين بالموافقة على الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن تعلم ما يحدث في رفح وأماكن تجمع القوات الإسرائيلية وتراقب ذلك عن كثب.