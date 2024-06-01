الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تسودها موجة حارة إلى شديدة الحرارة وهى أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة مع نهاية الاسبوع ودرجة الحرارة ستصل إلى لأكثر من 44 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة اون، مساء اليوم الجمعة، أن متوقع أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: الطقس يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.