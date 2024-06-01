"البيطريين" تُعلن تفعيل هيئة التأديب.. واختيار عفيفي وسلام لعضويتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين تفعيل هيئة التأديب، كما تم اختيار كل من الدكتور ناجي سلام و الدكتور محمود عفيفي وعضو من الهيئة القضائية ليكونوا أعضاء هيئة التأديب.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة (42) من قانون 48 لسنة (69) الخاص بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، يحاكم أمام الهيئه التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة او قرارات الجمعية العمومية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فىيعمل يتصل بمهنته.

ووفقا للمادة (44) من القانون يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.

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