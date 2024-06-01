من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يُعد محور الفريق كمال عامر واحدًا من أكبر المحاور المرورية في مصر، إذ يربط بين شمال وجنوب وغرب محافظة الجيزة، مما يسهم في تقليص وقت الوصول بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كومه نقلة كبيرة بمنظومة الطرق في محافظة الجيزة.

ووفق مصدر بمحافظة الجيزة، فإن محور الفريق كمال عامر، ساهم بشكل كبير في حل الأزمات المرورية الضخمة، حيث تم تقسيم الطريق إلى أربعة أجزاء في اتجاهين، مما يسهم في تقليل زمن الوصول إلى العديد من المناطق، بدءًا من محور روض الفرج والوراق مرورًا بمحور 26 يوليو وصفط اللبن، ومناطق أخرى متعددة.

ويُعد محور الفريق كمال عامر، أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، حيث يربط المحور بين أبرز المحاور المرورية العرضية مثل محور 26 يوليو، وصفط اللبن، وشارع فيصل، وامتداد شارع جامعة الدولة العربية، ويخفف المحور الاختناقات المرورية في ميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة، مما يعزز الربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري من خلال استغلال القوس الغربي للطريق الدائري.

ويساهم محور الفريق كمال عامر في تيسير الحركة المرورية بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى، حيث يربط القوس الجنوبى للطريق الدائري بالمنيب جنوبًا بالقوس الشمالي، بطول يبلغ 12 كيلومترًا وعرض يتراوح بين 33 و65.5 مترًا.

ويتضمن المشروع، إنشاء محور حر باتجاهين بعرض يتراوح بين 3 إلى 4 حارات مرورية في كل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لتسهيل الحركة المرورية للسكان بعرض يتراوح بين 2 إلى 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويشمل إعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري لخدمة السكان، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطعة معه، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، لتكون متنزهات وجراجات وتوفير الخدمات اللازمة.

وكانت 5 شركات مقاولات وطنية، شاركت فى تنفيذ محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، وتم استخدام نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف م3 خرسانة، وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية.

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