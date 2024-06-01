مليون متدرب سنويًا بمهن متعددة.. 17 صورة ترصد توثيق مراحل مشروع مهني 2030 منذ انطلاقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المركز الإعلامي لوزارة العمل، إنفوجراف بشأن توثيق خطوات ومراحل مشروع مهني 2030، الذي أطلقه حسن شحاتة، وزير العمل، مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتنمية مهارات مليون متدرب كل عام على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صادر عن "العمل"، يأتي هذا الانفوجراف؛ تزامنًا مع أول جولة ميدانية للوزير داخل مراكز تدريب خاصة، ليطمئن على سير العملية التدريبية من جميع مراحلها، ويستمع إلى المتدربين من الشباب، ويعلن رسميًا أن مهني 2030 انطلق في يناير 2024 الماضي وبدأ يؤتي ثماره حيث الاستعدادات جارية لتخرج أولى دفعات المشروع من الخريجين الجدد المؤهلين لسوق العمل.

وتزامن مع جولة وزير العمل، داخل مركزي تدريب مهني "النموذج للتدريب بالقاهرة و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة "، اختبارات مماثلة داخل 16 مركزًا مهنيًا خاصًا في 11 محافظة هي : " القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف"، وذلك على مهن:"المساحة والخرائط ، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتقنية المعلومات، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار"، وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخرج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين.

ووصل منذ إطلاق مشروع مهني 2030، عدد مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن 941 مركزًا ،و 235 تقدمت بملفات ومستندات للترخيص ، مع التأكيد على معاينة 103 مراكز؛ للتأكد من شروط ممارسة عملها.

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