أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ​الخيام​ الجنوبيّة بثلاثة صواريخ، استهدف فيها الحي الشّرقي وتحديدًا سوبرماركت خريس، ممّا تسبّب باندلاع حريق فيها، وقد توجّهت فرق الدّفاع المدني والإسعاف إلى المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية استهدفت سوبرماركت في بلدة الخيام الجنوبية واندلاع النيران فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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