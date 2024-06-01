شهيدة و4 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عدلون

سقطت شهيدة و4 جرحى، في غارة إسرائيليّة من طائرة مسيّرة استهدفت منزلًا في بلدة عدلون بقضاء صيدا، ممّا أدّى إلى تدميره بالكامل على قاطنيه.
كما شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا، وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور.
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