شهيدة و4 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عدلون

سقطت شهيدة و4 جرحى، في غارة إسرائيليّة من طائرة مسيّرة استهدفت منزلًا في بلدة ​عدلون​ بقضاء صيدا، ممّا أدّى إلى تدميره بالكامل على قاطنيه.

كما شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا، وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور.