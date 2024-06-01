بوريل دعم "خارطة طريق" بايدن لوقف إطلاق النار في غزة: الحرب يجب أن تنتهي الآن

أعلن مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، عن "كلّ دعمنا لخارطة طريق الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، لوقف دائم لإطلاق النّار وإطلاق سراح الرّهائن، الّتي تؤدّي إلى وقف دائم للأعمال العدائيّة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء جهود إعادة إعمار ​قطاع غزة​"، مؤكّدًا أنّ "الحرب يجب أن تنتهي الآن".

وكان قد كشف بايدن، في وقت سابق من مساء الجمعة، أنّ إسرائيل قدّمت مقترحًا من ثلاث مراحل، يشمل وقفًا لإطلاق النّار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمرّ 6 أسابيع، وتشمل "وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النّار، وانسحاب القوّات الإسرائيليّة من جميع المناطق المأهولة في غزة. كما تتضمّن إطلاق سراح عدد من الرّهائن، بمن فيهم نساء ومسنّون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السّجناء الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيليّة".

وأشار بايدن إلى أنّ المرحلة الثّانية من المقترح، تشمل إطلاق سراح بقيّة الرّهائن والجنود، وإدامة وقف إطلاق النّار". أمّا بالنّسبة للمرحلة الثّالثة، فهي تتضمّن ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة.

وردًّا على ذلك، أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بأنّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلّا بعد تحقيق جميع أهدافها.