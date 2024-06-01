شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب.. قصة وكواليس تهم الرئيس السابق وموعد تلاوة الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من جديد يتصدر دونالد ترامب الواجهة من جديد، بقضاياه وما يتعلق بها من تهم، وصلت إلى 34 تهمة جنائية حكم بها القضاء عليه.

دونالد ترامب، كعادته شن هجومًا كبيرًا بعد هذا الحكم، على القاضي ميرشان الذي وصفه بالفاسد، بل وأكد أنه بريء من تلك التهم التي نُسبت إليه. قضايا دونالد ترامب تهم وقضايا الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي وقعت عليه كالصاعقة، تتعلق في الأساس بتزوير وثائق، مستهدفًا من وراء ذلك إخفاء دفع مبلغ من المال كرشوة.

وتعود تلك القضية لعام 2016 ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية آنذاك، التي استمرت حتى تصدرت الواجهة من جديد، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

قرار إدانة دونالد ترامب، لم ينزل عليه كالصاعقة فقط، بل ذهب محاميه تود بلانش إلى طلب تبرئة موكله، موجهًا دفة الاتهامات إلى المحامي مايكل كوهين الذي كان مقرباً جداً من دونالد ترامب، والطرف الرئيسي الذي يتهمه، لكن محامي تراكب وصفه بـ "الكاذب" خلال الإدلاء بشهادته . كواليس الحكم على ترامب على الفور، انطلق القاضي الذي حكم على ترامب أيضا، مؤكدًا رفض طلب محامي ترامب، فيما حدد موعدًا لتلاوة الحكم، وذلك في تاريخ 11 يوليو.

القاضي الذي كتب في التاريخ أيضا بالتصاقه بقضايا ترامب، أشار إلى أن الرئيس السابق، سيظل مطلق سراحه في هذا التوقيت، برغم عشرات التهم التي أسندت إليه.

برغم كل هذه النقاط المحبطة، لدونالد ترامب وفريق المحامين المدافعين عنه، لكنه أكد أن المعركة الحقيقة ستكون في نوفمبر المقبل، قاصدًا بذلك التعويل على اختياره من قبل الشعب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية. لا أحد فوق القانون إدانة دونالد ترامب، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تولى بايدن فصلا جديدًا منه، إذ وصف ترامب بأنه ليس فوق القانون، وشأنه شأن أي مواطن في الاستئناف كذلك على الحكم.

من ناحية أخرى تضامن البعض مع دونالد ترامب، وشجعه على الاستمرار، مثل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قائلًا له: "سيدي الرئيس، واصل القتال"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

