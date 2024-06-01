شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لمديرك فى العمل ترحيل إجازتك السنوية؟ .. قانون الخدمة المدنية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أزمة الإجازات لدى الموظفين، فقد نصت على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسيمة فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الأتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.



3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة



4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين

ونص القانون على أن الموظف من ذوى الهمم يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لايجاوز 15 يوما لمن يعملون بالمناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو انهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ونص القانون على أنه يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولايجوز للوحدة ترحيلها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.