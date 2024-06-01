السبت.. بدء التقديم الكترونيا لمرحلة رياض الأطفال في مدارس الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تيسير إجراءات التقديم للأطفال الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأعلنت المديرية أن التسجيل سيبدأ من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وفقًا للخطوات التالية:

- يقوم ولي الأمر بالتسجيل باستخدام شهادة الرقم القومي للطفل المكونة من 14 رقمًا.

- يجب إدخال الرقم القومي للطفل بدقة من واقع شهادة الميلاد الإلكترونية لحساب سن الطفل الفعلي في 1 أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يمكن تكراره، ولكن يمكن تعديل البيانات المسجلة.

- الحد الأدنى للتقديم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو خمس سنوات حتى 29 يومًا و11 شهرًا. يتم استبعاد الرقم القومي الذي لا يتوافق مع هذا الشرط.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/