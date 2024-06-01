الإبلاغ حال عدم مغادرة الحجاج.. توجيه مهم من "السياحة" بشأن موسم الحج 2024 - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة بشأن موسم الحج 2024، بضرورة متابعة قدوم ومغادرة الحجاج لموسم حج 1445 هـ - 2024، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عنهم في حالة عدم مغادرتهم المملكة، والالتزام بما ورد في وثيقة التعليمات المنظمة لمكاتب شئون الحجاج لعام 1445 هجريًا.

وقالت "السياحة"، بحسب خطاب وارد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية، عممته على شركات السياحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه: برجاء ضرورة التواصل مع الخدمة الميدانية "المطوف" التابع لشركتكم وكذا غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحي المصري بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للإبلاغ عن أية حالة عدم مغادرة أو تغيب، وذلك حتى يتسنى لوزارة السياحة والآثار، إخطار البعثة الرسمية للحج.

وأوضحت "الوزارة"، أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتنسيق بينها وبين الغرفة، وفي ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج 2024 / 1445 هـ.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، كشفت عن انطلاق أولى رحلات الحج 2024 السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، بدءًا من الأربعاء الماضي الموافق 29 مايو 2024، ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحي البري حتى وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 6 آلاف حاج لبرامج الحج البري.

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