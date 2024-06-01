تسبب الوفاة في 6 ساعات.. ما هي السمكة الأرنب الأشد فتكا بالعالم؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حذرت عدد من مديريات الصحة بعدد من المحافظات، من تناول أو صيد سمكة الأرنب، لأنها سمكة سامة تسبب الوفاة، ولا يوجد لسمها مصل للشفاء، ويطلق عليها "السمكة الأشد فتكًا بالعالم".

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن سمكة الأرنب، كما يلي:

- يحتوي جسدها على السموم التي تجعلها قاتلة.

- سمكة الأرنب قاتلة للإنسان والحيوان.

- يجب عدم تناول أي جزء من سمكة الأرنب السامة، حتى بعد نزع الكبد منها.

- تتميز بجلدها الرمادي، وسميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف باسم "الأرنب أو النفيخة" لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.

- تحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع.

- السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء.

- سمكة القراض أو الأرنب تعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

- عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين.

- يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم آلام في البطن وغثيان وقيء وإسهال وضعف وشلل العضلات وانخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب وتنميل الجسم وضيق في التنفس وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

- سمكة الأرنب السامة محرم صيدها وتناولها في مصر.

- لديها أسنان حادة ومدببة تشبه الأرنب، وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط.

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