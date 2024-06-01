"السياحة" مُحذرة الحجاج: يجب حمل بطاقة نسك في المشاعر المقدسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة السياحة والآثار، الشركات بشأن موسم الحج 2024، بالإلتزام بإبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضافت "السياحة"، بحسب خطاب وارد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية، عممته على شركات السياحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، أن بطاقة نسك لموسم الحج 2024، هي وسيلة الدخول الوحيدة للمشاعر المقددسة، محذرة من عدم التزام المنظمين التابعين "الشركات رؤساء التضامن" بتلك التعليمات، مؤكدة أنها مسئولية مشتركة بين الحاج والشركة.

وأوضحت "الوزارة"، أنه سيتم استلام بطاقة نسك لموسم الحج 2024، من خلال طريق مركز الخدمة الميدانية "المطوف"، الخاص بالشركة، وفي حال فقدان البطاقة أو ضياعها، يتم التبليغ وطلب بديل مباشرة من مركز الخدمة الميدانية التابع للشركة؛ لطلب إعادة الإصدار والاستلام منه.

وتابعت وزارة السياحة، أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتنسيق بينها وبين الغرفة، وفي ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج 2024 / 1445 هـ.

ونشر "الخليج 365"، خلال الأيام السابقة، عدد من الموضوعات بشأن تفاصيل ومعلومات بطاقة نسك لموسم الحج 2024، كما يلي:

الحج 2024.. السعودية تخصص بطاقة الزامية للحجاج.. فما هي؟

الحج 2024.. ماذا تفعل حال فقدان بطاقة نسك؟