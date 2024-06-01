أوستن: لا بديل عن الحوار مع الصين وأميركا لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة

شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على أنه "ليس هناك بديل عن الحوار مع الصين وأتطلع لإجراء المزيد من النقاشات مع المسؤولين الصينيين"

ولفت إلى أنه "لدينا التزام وثيق تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولن نحيد عن ذلك"، مضيفا "على دول العالم مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها والحفاظ على سيادتها".

وذكر أوستن أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سببها هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي"، في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات دولية لتل أبيب بارتكاب حرائم حرب وإباظة جماعية بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن "تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يظل أولوية للإدارة الأميركية".

إلى ذلك، أشار أوستن إلى أن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة".