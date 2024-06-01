الجيش الأميركي: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية، أن "الحوثيين (حركة أنصار الله) أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن بخليج عدن ولا أنباء عن أضرار أو إصابات".

وأعلنت، في بلاغ، عن "تدمير 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.