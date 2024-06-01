المفوضية الأوروبية رحبت بمقترح "واقعي" لإنهاء الحرب في غزة

رحّبت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بخريطة الطريق "الواقعية" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرة أنّها توفّر "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقالت فون دير لايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أتّفق تماماً مع بايدن في أنّ الاقتراح الأخير يوفّر فرصة حقيقية للمضيّ نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيّين في غزة. إنّ هذا النهج المكوّن من ثلاث مراحل هو متوازن وواقعي ويحتاج الآن إلى دعم جميع الجهات".

وفي وقت سابق، أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، "أنّها تنظر بإيجابيّة إلى ما تضمّنه خطاب جو بايدن، من دعوته لوقف إطلاق النّار الدّائم، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".

واعتبرت في بيان، أنّ "هذا الموقف الأميركي وما ترسّخ من قناعة على السّاحة الإقليميّة والدّوليّة بضرورة وضع حدّ للحرب على غزة، هو نتاج الصّمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة"، مؤكّدةً على "موقفها الاستعداد للتّعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أيّ مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النّار الدّائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النّازحين إلى جميع أماكن سكنهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى؛ إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصّريح بذلك".