ضباب خفيف ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس صحوًا بوجه عام رطبًا ليلًا وحتى صباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

رياح خفيفة إلى معتدلة

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ليلًا على البحر وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وأشار، يكون الموج في الخليج العربي خفيفًا إلى متوسط يضطرب أحيانًا صباح الأحد. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:30، والجزر الأول عند الساعة 14:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:23

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفًا، يحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.