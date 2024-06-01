شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار جنيه استثمارات بشمال سيناء ضمن خطة 2024/2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بخطة التنمية لعام 24/25 استثمارات بنحو 10.4 مليار جنيه لإقامة مشروعات تنموية بسيناء، تمثلت هذه المشروعات فى إنشاء شبكات الصرف المغطى واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء تجمعات زراعية وتنموية، وتطوير المستشفيات والمدارس بالإضافة لرصف الطرق .

وخصصت الحكومة 6.2 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة شمال سيناء بخطة 2024/2025 تُموّل الخزانة العامة منها نحو 69.3 % 4.3 مليار جنيه، وأوضحت وثيقة خطة التنمية المقدمة من الحكومة أن قطاع الخدمات الأخرى يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 29 % يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة %20.6، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو %19.8. وعرضت وثيقة الخطة أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة خلال عام الخطة.