شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بدراسة إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بدراسة إعفاء المصانع والمستشفيات والمناطق الحرة من الضريبة العقارية على المنشآت، وذلك لتأثيرها الإيجابي علي دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة نحو دعم قطاعي الصناعة والزراعة، جاء ذلك ضمن حزمة من توصيات اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وذكر التقرير البرلماني أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات بعيدة للمرة الثالثة لم يكن بعيدا عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية فى العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، فقد تم إعدادها في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل في تخطى هذه التحديات وتلك الأزمات. والجديد فيما ورد بالوثيقة الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعترى العالم حتى الآن.

ويؤكد التقرير البرلماني أنه بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل.